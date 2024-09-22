Новый премьер заявил об «очень тяжелом положении» Франции из-за госдолга

Французский госдолг превысил €3 трлн, заявил премьер-министр страны Мишель Барнье. Его цитирует Bloomberg.

По словам главы кабмина, республика находится в «очень тяжелом положении». Ее госдолг (сумма задолженности государства перед внешними и внутренними кредиторами) составляет €3 трлн, а на его обслуживание приходится тратить €50 млрд ежегодно.

Барнье отметил, что в рамках необходимых «национальных усилий» не намерен повышать налоги для рабочих и среднего класса, но допустил рост налогов на доходы наиболее состоятельных французов и крупнейших транснациональных компаний. Он подчеркнул, что для сокращения расходов понадобятся коллективные усилия.

«Большая часть нашего долга находится на международных рынках — мы должны сохранить репутацию Франции», — сказал премьер.

21 сентября в Париже свыше тысячи протестующих призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку и скандировали: «Долой правительство Барнье!». Участники демонстрации выступили против решения президента назначить Барнье на должность премьера.

Ранее Макрон не вошел в топ-30 любимых политиков французов.