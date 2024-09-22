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Россия вошла в число стран с самым дешевым вином

РИА: РФ оказалась в топ-30 стран с самым дешевым вином

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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Россия заняла 29-е место в мировом рейтинге стран с самым доступным вином. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа открытых данных.

Согласно исследованию, средняя стоимость бутылки вина в России составляет 595 рублей или $6,42. Это позволило стране войти в первую тридцатку государств с наиболее дешевым винным алкоголем.

Лидером рейтинга стал Бутан, где бутылка вина обойдется всего в $3,58. На втором месте расположилась Аргентина ($4), а замкнула тройку лидеров Украина ($4,34).

Среди традиционных винодельческих стран наиболее доступные цены зафиксированы в ЮАР ($4,6 — 6-е место), Португалии ($5,02 — 9-е место) и Молдавии ($5,15 — 11-е место). Чили заняла 12-ю строчку с ценой $5,37, а Испания — 17-ю ($5,57).
Самое дорогое вино, по данным исследования, продается в Туркмении ($31,43), Сингапуре ($27,13) и Бахрейне ($23,88).

Интересно, что крупнейшие производители вина — Франция, Италия и Испания — не вошли в топ-30 по доступности. Франция оказалась на 67-м месте ($7,82), а Италия — на 40-м ($6,69).

До этого стало известно, что с мая 2023 года ФТС начала требовать сертификаты происхождения для вин из ЮАР, Аргентины и Чили, что замедлило процесс импорта алкоголя.

Ранее Европа резко нарастила поставки вина в Россию

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