«Транснефть» подала иски к западным IT-компаниям

Российская трубопроводная компания «Транснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к западным IT-компаниям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что иск к американской IBM составил 83 млн рублей. Также поставили два иска к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc и московской ООО «Сиско Солюшенз». Кроме того, заявлен иск на 12,8 млн рублей к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc.

«Транснефть» является монополистом по транспортировке нефти трубопроводным транспортом в России.

В июле Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который оспаривал запрет продолжать судебное разбирательство с компанией «Транснефть» в Высоком суде Англии и Уэльса. В июле 2023 года, Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в активах, которые были у него изъяты решением российских судов.

