Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Транснефть» подала иски к западным IT-компаниям

«Транснефть» подала иски к IBM, Cisco и Red Hat

close
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская трубопроводная компания «Транснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к западным IT-компаниям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что иск к американской IBM составил 83 млн рублей. Также поставили два иска к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc и московской ООО «Сиско Солюшенз». Кроме того, заявлен иск на 12,8 млн рублей к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc.

«Транснефть» является монополистом по транспортировке нефти трубопроводным транспортом в России.

В июле Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который оспаривал запрет продолжать судебное разбирательство с компанией «Транснефть» в Высоком суде Англии и Уэльса. В июле 2023 года, Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в активах, которые были у него изъяты решением российских судов.

Ранее «Транснефть» устранила затор с вывозом нефтепродуктов с НПЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами