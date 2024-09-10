Стало известно, сколько россиян задумались о собственном бизнесе

Почти каждый пятый опрошенный россиянин — 20% — признался, что хочет открыть свой бизнес. Однако 60% не могут это сделать по причине нехватки или отсутствия необходимой суммы. Это следует из опроса инвестиционной платформы Nibble Invest.

Еще 30% респондентов считают, что не обладают необходимыми знаниями. Оставшиеся 10% сослались на нехватку времени заниматься развитием собственной идеи.

Россияне рассчитывают на доход от 250-350 тыс. рублей в месяц от собственного бизнеса. 40% опрошенных сказали, что можно не иметь стартового капитала для бизнеса, так как он будет базироваться на услугах. 15% назвали нужной для старта сумму в 100-500 тыс. рублей. Еще 28% необходимо 1-5 млн рублей, 14% — свыше 5 млн рублей. 3% затруднились ответить.

«По факту мнение россиян по поводу стартового капитала на открытие собственного бизнеса полностью совпадают со средней суммой, какую ищет малый бизнес для старта или развития. В среднем она составляет около 3 млн рублей. За год она выросла на 18%. Данный рост объясняется совершенно объективными причинами — общая инфляция и необходимость повышать зарплату соизмеримо увеличивают расходы бизнеса», — отметила гендиректор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина.

Абсолютным лидером у россиян по популярности стала розничная торговля, в том числе маркетплейсы. Также для бизнеса опрошенные рассматривают оптовую торговлю и IT. В десятку вошли рекламная деятельность, салоны красоты и онлайн-образование.

В опросе приняли участие 1648 россиян в возрасте от 21 до 45 лет.

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