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«Роснефть» и «Россети» займутся развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей

«Роснефть» и «Россети» разместят зарядные станции для электромобилей на АЗС

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frimufilms/freepik.com

«Роснефть» и «Россети» будут сотрудничать в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Соглашение об этом стороны заключили в рамках Восточного экономического форума.

В рамках сотрудничества «Роснефть» и «Россети» будут размещать быстрые зарядные станций для электромобилей на АЗС нефтяной компании в регионах России.

«Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили на разветвленной сети АЗС «Роснефть» на территории России. Компания продолжит расширение географии зарядных станций в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роснефть» подписала соглашение с энергетической компанией в продолжение договоренностей, которые были достигнуты сторонами в 2021 году.

В нефтяной компании уточнили, что на данный момент в розничной сети «Роснефти» функционируют 80 электрозарядных станций на АЗС в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Забайкальского края. При этом отмечается, что их большая часть поддерживает функцию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею электромобиля до 80% за 20 минут.

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