Стало известно о существенном снижении товарооборота РФ и Финляндии

Товарооборот РФ и Финляндии за первые шесть месяцев 2024 года снизился до €600 млн в денежном выражении. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на посольство Москвы в Хельсинки.

Как рассказали дипломаты, за аналогичный период прошлого года страны поставили друг другу товары на общую сумму €1 млрд. Кроме того, в 2021 году соответствующий показатель был еще выше — более €5,2 млрд.

«Действия Хельсинки привели к резкому падению объемов торговли между нашими странами задолго до закрытия границы», — подчеркнули в представительстве Москвы.

Из заявления следует, что РФ и Финляндия прекратили двустороннее сотрудничество практически во всех сферах. Инициатором такого развития событий выступили Хельсинки.

Тем не менее взаимодействие по отдельным вопросам на рабочем уровне продолжается. В том числе это касается ситуации на границе двух государств.

Дипломаты отметили, что контакты по этой проблеме осуществляются по линии пограничных служб. При этом российская сторона в данном случае исходит из того, что открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) полностью зависит от воли Финляндии.

«На текущем этапе власти Финляндии ясно дают понять, что не видят предпосылок для возобновления их нормальной работы», — добавили в посольстве РФ.

Ранее новый посол Финляндии в РФ высказалась о сотрудничестве двух стран.