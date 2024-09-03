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Назван топ-5 покупателей зерна у России

Египет в июле-августе стал лидером по импорту российского зерна

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Египет по итогам первых двух месяцев нового сельхозгода (начался 1 июля 2024-го) возглавил рейтинг ключевых покупателей зерна у России. Об этом сообщает Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале.

За июль — август Египет импортировал более 1,2 млн тонн российской пшеницы. Следом с огромным отрывом идет Бангладеш с объемом закупок 622 тыс. тонн. Тройку замыкает Турция. Страна вернулась в лидеры, нарастив импорт зерна у России до 556 тыс. тонн.

В топ-5 покупателей российского зерна за период также вошли Израиль (459 тыс. тонн) и Кения (405 тыс. тонн).

В этом году закупки зерна у РФ также резко нарастила Индонезия. По итогам января — июня поставки по направлению в физическом выражении взлетели в 11 раз год к году, достигнув 782,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $221,4 млн.

Ранее в РАН оценили выгоду глобального потепления для России.

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