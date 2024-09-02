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Российские инвесторы рассказали, как относятся к обучению в области капиталовложения

Более 80% инвесторов назвали необходимым учиться вложениям с детства

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Shutterstock

Большинство российских инвесторов осознают необходимость финансового образования и готовы постоянно обучаться. При этом почти 81% инвесторов уверены, что знания о фондовом рынке следует получать с раннего возраста. Об этом говорится в исследовании брокера «СберИнвестиции», опубликованного ко Дню знаний.

Согласно исследованию, больше половины респондентов готовы обучаться постоянно.

Пройти специальные курсы для успешного старта на рынке считают нужным 79% респондентов. По мнению 15% опрошенных учиться необязательно, поскольку разбираться в инвестициях лучше на практике. Всего 5% уверены, что перед тем, как начать инвестировать, нужно получить профильное образование.

В «СберИнвестициях» также выяснили, что 42,5% опрошенных удобнее получать знания, проходя обучение от крупного брокера или банка. Для 22% респондентов самый комфортный способ — посмотреть обучающие ролики. Далее по популярности идут книги, курсы от блогеров и известных инвесторов и профильные Тelegram-каналы.

Больше всего инвесторов интересуют инвестиционные лайфхаки. На втором месте по популярности — практические советы, куда вложить средства прямо сейчас, а также топ самых популярных активов.

Интерес к таким подборкам неслучаен — так, клиенты, следовавшие подборке топ российских акций от экспертов в приложении «СберИнвестиции», заработали за 2023 год 79%. А компании уточнили, что это на 35% выше показателя индекса Мосбиржи за тот же период.

По словам директора управления электронных рынков Сбербанка Аиши Кубезовой, интерес к получению профильных знаний среди инвесторов растет.

Она сообщила, что с начала года раздел с обучением в приложении «СберИнвестиции» посетили более 657 тыс. человек, что на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы проанализировали, какие курсы пользуются наибольшей популярностью. С большим отрывом лидирует курс о том, как начать инвестировать — с января этого года его прошли уже более 135 тыс. человек», — рассказала Кубезова.

На втором месте по популярности курс о том, как получать налоговые вычеты на ИИС — его прошли уже почти 55 тыс. человек. Более продвинутые инвесторы выбирают в приложении курсы о дивидендных акциях, маржинальной торговле, основах технического анализа, уточнила топ-менеджер Сбера.

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