Китай нашел замену российскому углю

Экспорт угля из России в Китай по итогам первых семи месяцев рухнул в 1,7 раза год к году, до $5,5 млрд, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В физическом выражении просадка не такая существенная: поставки в январе — июле снизились до 54,4 млн тонн, что всего на 10% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

Одной из главных причин сокращения объема поставок угля из РФ на китайский рынок стали таможенные ограничения КНР на ввоз энергетического и коксующегося угля в размере 6% и 3% соответственно, отмечают аналитики. Ограничения начали действовать с января 2024 года.

При этом экспорт российского угля за период упал и по ряду других ключевых направлений. Так, поставки в Индию за полгода сократились на 11,5% в физическом выражении, а в Турцию — на 4%.

До этого сообщалось, что Россия во втором квартале нарастила морской экспорт угля на 27%.

Ранее России предрекли утроение экспорта газа.