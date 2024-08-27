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Эксперт оценил ситуацию с ценами в России

Экономист Абрамов: явного снижения цен в России на прошлой неделе не было

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Shutterstock

С 18 по 25 августа так называемый Индекс Мишек снизился на 0,6% по сравнению с уменьшением на 2,5% неделей ранее. То есть явного падения цен в России не наблюдается. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю подорожал апельсиновый сок J7 на (+15,8%), его удешевление семью днями ранее оказалось временным. Цены на морковь уменьшились на 14,7%, конфеты «Мишка косолапый» подешевели на 10,1%», — отметил экономист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле выросла до 9,1% по сравнению с 8,6% в июне.

Ранее сообщалось , что в России снизилась инфляция.

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