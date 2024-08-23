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Сбер создаст в Томской области новые рабочие места

В Сбере назвали Томскую область одним из ведущих партнеров банка

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Пресс-служба Сбера

Сбер совместно с администрацией Томской области создаст в регионе новые рабочие места. Об этом на встрече с главой региона Владимиром Мазуром рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Ведяхин назвал Томскую область одним из ведущих партнеров Сбера. По его словам, Сбер продолжит активно поддерживать сферу образования и науки в регионе.

«Мы видим, как меняется регион в последнее время, какая новая энергия появляется здесь. В регионе 100 тысяч студентов. Здесь находится ядро научного, студенческого драйва. И эта энергетика сильно чувствуется», — добавил он.

Ведяхин уточнил, что банк договорился с главой региона о помощи продуктами Сбера в решении задач, стоящих перед регионом и направленных на повышение качества жизни.

«Тесная коллаборация Томской области с государственными корпорациями и крупными федеральными партнерами, такими, как Сбер, позволит эффективнее решать поставленную президентом РФ Владимиром Путиными задачу по достижению технологического суверенитета», — сказал Мазур.

Как рассказал Ведяхин, Сбер совместно с ТГУ запустил в Томске Центр изучения искусственного интеллекта. Также при поддержке банка в Томске возводится современный мусоросортировочный комплекс. Сбер, обеспечивая кредитование проекта в размере 6 млрд рублей, совместно с инвестором, Томской областью и Российским экологическим оператором работает над оптимизацией стоимости его финансирования.

Кроме того, на встрече стороны обсудили очередной этап строительства комплекса, который возводится в рамках национального проекта «Экология» и создаст новые рабочие места со стабильной заработной платой. Старт его работы запланирован уже на следующий год.

Также участники обсудили внедрение в сферу здравоохранения региона Центра управления госпитализацией пациентов с инсультами «УДАР», который обеспечивает непрерывное сопровождение и максимально быструю маршрутизацию пациента с инсультом.

Еще одной темой встречи стала возможность предоставления региону доступа к платформе бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI» с пакетом «СберИндекс ПРО».

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