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В РФ возобновлена отмена депозитарных расписок

В России возобновили отмену депозитарных расписок крупнейших компаний

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Depositphotos

Отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний возобновлена с 22 августа 2024 года. Об этом сообщил банк-депозитарий The Bank of New York Mellon.

Возможность проведения транзакций будет доступна до 20 сентября 2024 года. Отмена депозитарных расписок доступна таким компаниям, как «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Россети», «Федеральная сетевая компания», «Газпром нефть» и «Газпром».

Отмечается, что стороны по сделкам отмену расписок, в свою очередь должны будут подтвердить отсутствие смены бенефициарного владельца DR.

До этого Европейская комиссия проинформировала страны Евросоюза о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний.

Разрешение касается заявок на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 года и разрешены национальными компетентными органами ЕС до 25 декабря того же года. Послабление касается только граждан или резидентов ЕС.

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