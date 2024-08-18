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Китай укрепляет торговые связи с Северной Кореей

Пекин нарастил импорт из КНДР на 24% за 7 месяцев

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Andy Wong/AP

За 7 месяцев Китай нарастил импорт из КНДР на 24% в годовом исчислении, до $198 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

«Китаю необходимо окружение дружественных государств. КНДР — стратегический партнер, которому Пекин готов предложить многое: от рынка сбыта до модернизации страны», — отмечает Кирилл Котков из Центра изучения стран Дальнего Востока.

Несмотря на рост закупок, общий товарооборот между странами за 7 месяцев сократился на 8,4%, до $1,11 млрд. Причиной стало падение китайского экспорта в КНДР на 13,3%, до $914 млн. По данным ГТУ КНР, в июле торговля упала еще на 18,8% относительно июня.

Недавно глава парламента Китая Чжао Лэцзи заявил о намерении углублять взаимодействие с Пхеньяном и реализовывать договоренности лидеров двух стран.

До этого стало известно, что товарооборот Китая и Украины за январь — июль 2024 года вырос на 18% и достиг $5,2 млрд. Китай увеличил экспорт на 42%, а Украина на 6,5%, достигнув $3,198 млрд.

Ранее в КНДР пообещали ликвидировать последствия ливней без посторонней помощи.

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