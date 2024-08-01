«Лемана ПРО» запустила обновленную программу лояльности

В рамках ребрендинга «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») обновила программу лояльности и запустила новые «Ключ-карты». С ними покупатели могут получать кешбэк баллами за покупки товаров в магазинах, на сайте и в приложении. Для клиентов, которые обустраивают свое пространство, работает «Ключ-карта для дома», а для профессиональных строителей и рабочих – «Ключ-карта ПРО».

Для первой категории покупателей базовый кешбэк составит 0,5% баллами, для второй – до 4% в зависимости от статуса клиента. Каждый начисленный балл равен одному рублю. Их можно использовать для оплаты части стоимости товаров: до 50% для обычных покупателей и до 99% — для профессионалов.

Текущие владельцы Сервисной и Профессиональной карт могут продолжать ими пользоваться как раньше: по номеру телефона или по штрих-коду карты. Менять не нужно, все покупки сохранятся.

«Мы планируем развивать программу, запуская специальные акции с повышенным кешбэком, персонализированные предложения в зависимости от профиля клиента и этапов ремонта, различные вовлекающие и игровые механики», — отметила директор по развитию лояльности и клиентского опыта «Лемана ПРО» Владислава Вишнякова.

Первое специальное предложение появится уже в августе: повышенный кешбэк до 20% баллами за покупки более чем 1500 товаров из разных категорий — стройматериалы, инструменты, кухни, хранение, освещение, сантехника и других.