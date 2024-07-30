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Эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы

Экономист Громов: отказ от западной финансовой системы нивелирует санкции

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Depositphotos

Россия должна полностью отказаться от использования западной финансовой системы в своей внешней торговле, чтобы нивелировать влияние санкций. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью для РИА Новости.

По мнению эксперта, необходимо создать независимый финансово-логистический контур российской внешней торговли, особенно для санкционных товаров. Громов призывает отказаться от западных страховок, банков и системы взаиморасчетов в долларах и евро, перейдя на расчеты в национальных валютах.

Эксперт подчеркнул, что создание независимой платежной системы БРИКС является важным шагом в этом направлении. Он признает, что такие меры могут привести к дальнейшей фрагментации международной торговли, но считает их необходимыми для обеспечения устойчивости российской экономики.

Громов напомнил, что первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены ровно 10 лет назад, в июле 2014 года. Они затронули финансовый и энергетический секторы, а также поставки технологий для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений последовала в 2022 году.

Эксперт подчеркнул, что Россия вынуждена отвечать на санкционное давление, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики в любых условиях. По его мнению, создание независимой финансовой системы позволит свести на нет влияние любых западных санкций.

Накануне стало известно, что российский бизнес испытывает проблемы с проведением платежей в юанях. По данным экспертов около 80% платежей возвращаются в РФ из-за санкционного давления Запада.

Ранее эксперт оценил потери Европы после отказа от нефти РФ.

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