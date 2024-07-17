Европарламент призвал конфисковать замороженные активы РФ

Европарламент (ЕП) призвал Евросоюз конфисковать замороженные в Европе суверенные активы России. Это следует из резолюции ЕП о продолжении поддержки Украины, передает РИА Новости.

Проект резолюции, предложенный фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, 137 выступили против и 47 воздержались. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

До этого еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что Еврокомиссия разрабатывает кредитное предложение для Украины в размере $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ. Предложенный механизм при этом будет базироваться на гарантиях резерва бюджета Евросоюза.

16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что попытки изъять активы РФ уничтожат саму западную финансовую систему.

Ранее аналитик заявил, что конфискация активов РФ может пошатнуть отношения ЕС и Эр-Рияда.