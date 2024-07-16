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В Киргизии рассказали о влиянии на страну санкций США против России

Минфин США ввел санкции против компаний в Киргизии из-за помощи России

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РИА Новости

США внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за помощь России с обходом санкций. Об этом заявил представитель управления Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан в интервью изданию Economist.kg.

Минфин США постоянно работает над разработкой новых способов уклонения от рестрикций, в результате чего санкционный режим становится все более эффективным, отметил он.

Представитель министерства рассказал, что эффективность антироссийских санкций США в Киргизии представляет собой сложный вызов, так как исторически сложившиеся торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и Россией играют значительную роль.

При выявлении случаев обхода США могут предоставить информацию киргизскому правительству, чтобы оно могло предпринять частные действия или отчиталось перед Вашингтоном. В ряде случаев это оказалось полезным, но в других — США «не удавалось добиться успеха или приходилось действовать быстро», подчеркнул Райан.

«К сожалению, в некоторых случаях нам приходилось предпринимать односторонние действия там, где наши партнеры не могли действовать достаточно оперативно или когда мы считали угрозу слишком большой. Таким образом, мы внесли ряд киргизских компаний в санкционный список, что лишило их доступа к финансовой системе США, а зачастую и к мировой финансовой системе», — сказал он и добавил, что 12 июня Минфин США принял меры в отношении двух компаний за незаконные закупки и уклонение от санкций, которые связаны с поставками на военно-промышленную базу РФ.

В июне ЕС ввел санкции против 19 компаний из КНР и девяти фирм из Турции за связи с РФ.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.

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