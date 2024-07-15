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Россиянам напомнили о завершении сроков уплаты НДФЛ

ФНС: срок уплаты НДФЛ за 2023 год завершается 15 июля

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2023 год истекает 15 июля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Начиная со вторника, 16 июля, на неуплаченную сумму НДФЛ начнут ежедневно начисляться пени, предупредили в ведомстве.

В большинстве случаев НДФЛ в России уплачивается автоматически. Самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию должны россияне, имеющие доходы от источников за рубежом или получившие доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее трех лет.

Сами отчитаться о доходах также должны те, кто получил дорогостоящие подарки не от родственников. Кроме того, это касается получателей вознаграждения от физлиц и компаний, не являющихся налоговыми агентами, и победителей лотерей или тотализаторов с выигрышами более 15 тыс. рублей.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ.

Ранее стало известно, кто является крупнейшим налогоплательщиком России.

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