Названо влияние госдолга на обороноспособность США

Рост госдолга США угрожает их обороноспособности и провоцирует кризис. Об этом пишет издание The National Interest.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать», — говорится в материале.

Сейчас госдолг США составляет $34,5 трлн.

Отмечается, что для поддержания обороноспособности США необходимо иметь экономику, способную ее обеспечивать, в то время как растущий госдолг подрывает условия для дальнейшего экономического роста и страны. С этой же мыслью в 2010 году выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен.

«Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга», — говорится в статье.

До этого инвестор Роджерс заявил о неспособности США выплатить свой госдолг.

Ранее в МВФ рассказали, как США могут снизить госдолг.