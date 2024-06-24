Сайт Мосбиржи был недоступен для пользователей

Сайт Московской биржи был недоступен для пользователей примерно 20 минут. При попытке открыть площадку возникала ошибка.

Сайт Мосбиржи не открывался примерно с 10:20 до 10:40. При этом «Сбой.рф» утверждает, что пользователи не сообщали об ошибках в работе сайта. Согласно данным, последние десять дней ресурс работал без сбоев.

21 июня сообщалось, что российские банки столкнулись с проблемой закрытия сделок по валютным свопам в долларах и евро из-за санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

20 июня индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 3000 пунктов. Индикатор торговался ниже этого уровня впервые с 15 декабря 2023 года.

Московская биржа с 13 июня прекратила торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отмечала, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи.