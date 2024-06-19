Стало известно, на сколько подорожал шоколад в России с начала года

С начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. К началу лета средняя стоимость плитки шоколада достигла 304 рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».

Шоколадные конфеты за пять месяцев подорожали на 13%, до 346 рублей, конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей.

Рост стоимости шоколадных изделий связан с увеличением затрат мировых производителей какао-бобового сырья, поясняют эксперты.

При этом ожидается, что скоро шоколад станет еще дороже. В прошлом месяце кондитеры предупредили торговые сети о повышении цен на шоколад на 10-20%.

До этого директор Ritter Sport Андреас Ронкен объяснил, почему компания продолжает поставлять свою продукцию в Россию. По его словам, страна является для Ritter Sport вторым по величине рынком.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka на €337,5 млн.