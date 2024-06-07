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Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной

ЦБ: пресс-конференция Набиуллиной начнется после пленарной сессии ПМЭФ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Центральный банк (ЦБ) РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая должна быть проведена по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Согласно заявлению ЦБ, пресс-конференция начнется после окончания пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин завершил свою речь на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Выступление главы государства длилось ровно час. Путин призвал Госдуму принять закон о ежегодной индексации пенсий, поддержал идею перенести офисы крупнейших компаний в регионы, а также попросил Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.

Банк России на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Центробанке пояснили, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются на уровне января-марта 2024 года. Другими аргументами для решения ЦБ стали высокие инфляционные ожидания россиян и бизнеса, быстрые темпы роста экономики, а также жесткость рынка труда.

Ранее Набиуллина заявила о выполнении своего KPI.

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