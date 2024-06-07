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Россия продаст другой стране зерно, которое не купила Турция

Глава Минсельхоза Лут: РФ продаст Египту зерно, которое не смогла купить Турция

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Alexey Malgavko/Reuters

После того как Турция временно отказалась от импорта пшеницы, о готовности покупать еще больше российского зерна заявил Египет. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

В период с июня по сентябрь прошлого года Россия отправила в Турцию три миллиона тонн пшеницы. Республика заняла второе место среди покупателей российского зерна.

Однако, 7 июня стало известно, что министерство сельского и лесного хозяйства (минсельхоз) Турции планирует временно приостановить импорт пшеницы в страну с 21 июня по 15 октября.

В ведомстве пояснили, что данная мера необходима для поддержки турецких производителей в сложный летний сезон, когда растет плотность импортных поставок в страну, а цена на урожай заметно падает.

По словам Лут, у России в данном вопросе не возникнет проблемы, она продаст лишние три миллиона тонн зерна другой стране. Египет уже заявил о готовности купить больше российской пшеницы.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.

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