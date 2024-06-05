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ЕБРР выделит Украине €300 млн для восстановления энергосектора

Премьер Шмыгаль: ЕБРР выделит €300 млн на восстановления энергосектора Украины

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву €300 миллионов для восстановления украинских генерирующих мощностей и энергетической инфраструктуры.

«ЕБРР аккумулирует €300 миллионов в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак», — написал он.

Премьер сообщил, что соответствующий меморандум был подписан 5 июля с президентом банка Одиль Рено-Бассо. По словам Шмыгаля, средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

Он добавил, что с февраля 2022 года ЕБРР предоставил Украине четыре миллиарда евро.

Иллюстрируя международное сотрудничество, Шмыгаль заявил, что в Фонд поддержки энергетики Украины анонсировано поступление €494 млн, часть из которых уже перечислены. Например, о вкладе в €42 млн заявила Швеция, $12 млн — Австралия, а Эстония намерена предоставить тепловой блок мощностью 200 Мвт.

4 июня украинцев призвали готовиться к возможным 10-часовым отключениям света зимой. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Ранее стало известно, что на Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения.

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