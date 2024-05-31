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Россиянам рассказали о пересчете алиментов с 1 июня

Юрист Виноградов: с 1 июня с назначением детских выплат изменится учет алиментов

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Depositphotos

С 1 июня в России пересмотрят единое пособие для семей с детьми. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, в стране скорректируют порядок учета алиментов на ребенка. Если их устанавливает суд, то их будут считать в фактическом, а не назначенном порядке. То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тыс. рублей, а на деле родитель выплатил всего две, то в доходах учтут именно две тысячи рублей, пояснил юрист.

В заявлении о назначении пособия такие данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.

Если о размере алиментов родители договорились устно или заключили соглашение без судебного вмешательства, то при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. При этом не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий — четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, обратил внимание Виноградов.

Ранее россиянам напомнили об особых правах работающих родителей.

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