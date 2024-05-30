Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом

Послы стран «Большой семерки» (G7) обратились к властям Украины с призывом активизировать борьбу с контрафактом подакцизных товаров. Об этом пишет украинская версия журнала Forbes.

«Послы <…> призвали премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля. — «Газета.Ru») <…> и еще ряд чиновников усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров», — уточнили в публикации.

Они считают, что это поможет Украине восстановить утраченные доходы. В частности, речь идет о нелегальной торговле табачными изделиями, алкоголем и нефтепродуктами.

По данным издания, из-за теневого рынка спиртного в 2023 году бюджет Украины недополучил 7-10 млрд гривен ($172,7 — 246,8 млн). Еще 10 млрд гривен ($246,8 млн) за прошлый год страна потеряла из-за незаконной реализации горючего.

До этого на Ozon нашли контрафактные турецкие лекарства. Такое данные приводит Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Врач Алла Королева рассказала «Газете.Ru» о тяжелых последствиях применения контрафакта в косметологии.

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