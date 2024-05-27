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Введение санкций против РФ парализовало турецкое машиностроение

Экономист Эрчин: Турция столкнулась с серьезным кризисом в машиностроении

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Global Look Press

Сохраняющиеся проблемы с банковскими переводами из России привели к кризису в машиностроении и ряде других промышленных секторов Турции.Об этом РИА Новости рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен. Есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности», — заявил эксперт.

При этом в менее зависимых от российских поставок сферах, таких как продукты питания, серьезных трудностей не наблюдается.

Эрчин выразил надежду, что стороны найдут обходные пути для продолжения торговли и платежей, несмотря на санкционное давление Запада. Еще в феврале посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявлял , что ситуация с переводами остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое экономическое сотрудничество.

Ранее малый бизнес РФ вновь вышел на докризисный уровень экспорта.

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