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Европа пытается отобрать у Азии российский СПГ посредством санкций

Евросоюз рассматривает запрет на реэкспорт российского СПГ через порты

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Global Look Press

В то время как Евросоюз обсуждает введение санкций на импорт сжиженного природного газа из России, страны ЕС продолжают наращивать закупки этого энергоресурса. Об этом пишет агентство «Прайм».

По данным Евростата, в марте Италия увеличила импорт российского СПГ в 2,6 раза до $238,5 млн по сравнению с февралем. Испания нарастила поставки в 1,7 раза до €196 млн, заняв второе место среди покупателей.
Несмотря на риторику об отказе от российских энергоносителей, ЕС вынужден закупать СПГ из РФ из-за сохраняющегося энергодефицита.

«Поставки из России — более надежный источник, гарантирующий ценовую стабильность», — отмечает Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики ГУУ.

Бельгия, Германия и Франция попросили Еврокомиссию оценить последствия запрета на импорт российского СПГ. Они опасаются, что ограничения приведут к росту цен и дефициту на газовом рынке. Вместо полного эмбарго рассматривается вариант запрета на реэкспорт СПГ из РФ через порты этих стран.

«Фактически это запрет на реэкспорт российского СПГ, в результате которого его импорт в страны ЕС как пункт конечного потребления лишь возрастет», — поясняет Смирнов.

До этого стало известно, в каких европейских странах быстрее всего выросли цены на газ.

Ранее Индия и ЕС увеличили импорт российских удобрений.

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