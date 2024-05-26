За минувший год количество малых и средних предприятий (МСП), вовлеченных в экспортную деятельность, увеличилось на 50%— до 14%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Больше всего российские МСП поставляют продукцию в Казахстан, Белоруссию и КНР. В Поднебесную идут поставки меда, шоколада, молока, пиломатериалов, сельхозпродукции, косметики и БАДов. В Турцию, Индию, Китай, Бразилию экспортируются металлы и удобрения. Высоким спросом за рубежом пользуются российские IT-продукты, сложное ПО и офисные программы.

«Вовлеченность МСП во внешнеторговые операции в целом вернулась к докризисным уровням конца 2020 года — 16%. Это говорит об адаптации предпринимателей к санкционным ограничениям, успешном налаживании каналов поставок», — отмечается в исследовании.

По словам главы Совета по развитию внешней торговли Максима Черешнева, небольшие компании быстрее перестраивают деятельность в условиях санкций и переориентации на новые рынки. Важную роль играет и господдержка: компенсации затрат, помощь с тарифами, логистикой, документами.

Количество импортеров среди МСП также выросло — на 30%, до 25%. Опрошенные изданием эксперты связывают позитивную динамику с мерами господдержки и нацпроектами «Международная кооперация и экспорт», «МСП и индивидуальное предпринимательство».

До этого на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

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