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Экономист объяснила выгоду Европы от закона об изъятии имущества США

Экономист Петрова: закон об изъятии имущества США прекратит давление на Европу

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Shutterstock

Принятый в России закон, позволяющий компенсировать ущерб от изъятия российских активов американским имуществом, носит превентивный характер. Он позволит прекратить давление со стороны США на Европу, от которой требуют полного изъятия российских активов, объяснила 360.ru кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США на территории России. По мнению Петровой, на фоне этих мер США перестанут требовать от Евросоюза использовать замороженные российские активы.

«Они просто пытаются забить последний гвоздь в крышку гроба европейской экономики. Потому что если Евросоюз пойдет на такой шаг, то они могут забыть про инвестиции из других стран», — пояснила она.

В то же время ЕС принял закон, позволяющий распоряжаться доходами от замороженных активов РФ, однако в этих мерах не все однозначно, считает экономист. Так, у активов останется прежний собственник, поэтому после их разблокировки ЕС должен будет отдать владельцу все, в том числе проценты, то есть доходы.

«То есть либо сейчас они ничего не изымают, либо потом оспаривают свое решение в судах», — заявила эксперт.

В Центробанке сегодня объяснили, что новый указ создал механизм, позволяющий воспользоваться имуществом США в случае, если будут предприняты какие-то меры в отношении российских активов в Штатах. Регулятор подчеркнул, что будет действовать по ситуации.

Ранее стало известно, что ЕС не доверяют США по вопросу активов России.

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