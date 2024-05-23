Китай призвал местных производителей авто отказаться от американских чипов

В КНР призвали ведущие китайские автомобильные компании переходить на чипы местного производства на фоне роста напряженности в отношениях с США, сообщает Financial Times.

Министерство промышленности и информатизации Китая рекомендовало SAIC Motor, BYD, Dongfeng Motor, GAC Group, FAW Group и другим крупным брендам довести долю китайских чипов в своих авто до 20–25% к 2025 году. Конечной целью является полный переход на использование полупроводников, произведенных внутри страны.

Ежегодно в Китае продается свыше 30 млн машин, что составляет почти треть мировых продаж. При этом доля китайских чипов в них не превышает и 10%.

На прошлой неделе США в четыре раза повысили пошлины на китайские электромобили. В администрации президента Джо Байдена заявили, что меры были приняты в ответ на несправедливую политику Пекина и направлены на защиту рабочих мест в стране. Вашингтон также ввел ограничения на поставки полупроводников.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не намерен вступать в торговую войну против Китая.