Сбер и «Сибур» внедрят большие языковые модели в промышленность

Сбер и «Сибур» займутся внедрением больших языковых моделей в промышленность для повышения производительности и конкурентоспособности, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что на конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде, Сбер, «Сибур» и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании займутся развитием и реализацией проектов с применением GigaChat.

«Большие языковые модели — технология с огромным потенциалом, но для того, чтобы получить реальные эффекты в промышленности, необходимо глубоко понимать специфику крупного бизнеса, встраивать решения в производственные процессы, трансформируя их. Необходимо тесное взаимодействие бизнеса и разработчиков модели», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

По его мнению, совместная работа Сбера, «Сибура» и опыт группы ЦРТ позволят разработать найти новые точки роста и форматы использования генеративных моделей.

Планируется, что интеграция AI-технологии Сбера поможет «Сибуру» создать AI-ассистента инженера-диагност, AI-советчик для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, AI-помощник в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также AI-ассистент финансиста.

Как уточнил член правления – исполнительный директор «Сибура» Василий Номоконов, разработанные и протестированные кейсы позволят сделать следующий шаг на пути повышения производительности труда сотрудников.

«Мы видим большие перспективы в использовании инструментов на основе генеративного искусственного интеллекта», — сказал он.

При этом Номоконов подчеркнул, что большая часть тестируемых решений можно будет использовать и в других отраслях.

«В случае успеха нашего эксперимента мы готовы делиться своим опытом с другими компаниями, которые могут получить аналогичные эффекты», — заключил он.