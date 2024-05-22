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Бельгия отказала ВТБ в разблокировке активов клиентов

Бельгия отказалась выдать ВТБ лицензию на разблокировку активов клиентов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Казначейство Бельгии отказалось выдать ВТБ лицензию на разблокировку активов клиентов банка, заблокированных в международном депозитарии Euroclear. Об этом пишет «Интерфакс».

«Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства», — заявили в ВТБ.

В частности, российский банк рассматривает возможность подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию — Государственный совет Бельгии.

ВТБ обратился в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга с запросом на получение лицензии на разблокировку иностранных активов своих клиентов еще в январе 2023 года.

До этого двум российским компаниям удалось успешно вернуть свои деньги со спецсчета Euroclear. Взыскать средства смогли Росбанк (5,2 млрд рублей) и управляющая компания «Лидер» (122,5 млн рублей).

Ранее Clearstream отказался участвовать в выкупе заблокированных бумаг у россиян.

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