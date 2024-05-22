В ЕС отказались передавать РФ доходы от ее активов даже после снятия санкций

Россия не получит от Евросоюза доходы от замороженных активов, даже если содружество решит снять со страны санкции. Соответствующая информация опубликована в Официальном журнале ЕС, где приведен полный текст постановления Совета Евросоюза об изъятии доходов от российских активов с целью поддержки Украины.

«Неожиданные и экстраординарные доходы... не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», — говорится в документе.

Совет также уточняет, что эти активы не являются суверенными, поэтому не могут быть защищены с правовой точки зрения.

21 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Решение по активам РФ добавлено в пакет экономических санкций ЕС против РФ. В нем, в частности, говорится, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для будущего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет Евросоюза.

Ранее сообщалось, что прибыль от замороженных в ЕС российских активов будут забирать раз в два года.