Медведев отреагировал на вылет с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на вылет в четвертом круге с «Ролан Гаррос», отметив, что на турнире у него хорошо работала подача, передает «Чемпионат».

«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь», — сказал Медведев.

Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Встреча, которая длилась 2 часа 50 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Де Минор сыграет с победителем пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Андрей Ольховский объяснил вылет Медведева с «Ролан Гаррос».