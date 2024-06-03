В Пакистане суд оправдал бывшего премьера по делу о разглашении гостайны

Высокий суд Исламабада принял решение оправдать экс-премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, который был обвинен в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает издание Dawn.

Аналогичное решение суд принял и в отношении бывшего главы министерства иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши

«Хан и Куреши должны быть немедленно выпущены на свободу, если они не находятся под стражей по другим обвинениям», — постановил суд.

До этого сообщалось, что суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил экс-премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к семи годам лишения свободы из-за нарушения ими исламских норм вступления в брак. Иддат – это обязательный период безбрачия после развода, в рамках которого женщина не может выйти замуж.

Также суд в Пакистане обвинил бывшего премьера страны Имрана Хана, который находится под стражей, и его супругу в заключении незаконного брака.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно поставляет оружие Киеву в обмен на помощь США.