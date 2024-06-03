Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пакистане суд оправдал бывшего премьера по делу о разглашении гостайны

Суд оправдал экс-премьер-министра Пакистана Хана по делу о разглашении гостайны

close
100%
Mohsin Raza/Reuters

Высокий суд Исламабада принял решение оправдать экс-премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, который был обвинен в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает издание Dawn.

Аналогичное решение суд принял и в отношении бывшего главы министерства иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши

«Хан и Куреши должны быть немедленно выпущены на свободу, если они не находятся под стражей по другим обвинениям», — постановил суд.

До этого сообщалось, что суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил экс-премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к семи годам лишения свободы из-за нарушения ими исламских норм вступления в брак. Иддат – это обязательный период безбрачия после развода, в рамках которого женщина не может выйти замуж.

Также суд в Пакистане обвинил бывшего премьера страны Имрана Хана, который находится под стражей, и его супругу в заключении незаконного брака.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно поставляет оружие Киеву в обмен на помощь США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами