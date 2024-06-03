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США заявили, что скорректируют расширение географии ударов по РФ

Белый дом: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американские власти вносят корректировки по использованию оружия Пентагона для ударов по РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Белый дом решение о возможном расширении района нанесения ударов по РФ американским оружием, он подчеркнул, что не будет опережать «принятие решений».

Кирби обратил внимание, что условия на поле боя менялись.

«Мы изменились и изменили наш подход к поддержке Украины, и я не ожидаю, что этот подход изменится в ближайшие недели и месяцы», — сказал он, уточнив, что все зависит от дальнейшего развития ситуации.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина намерена просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России. Дипломат признал, что сейчас у Киева нет карт-бланша на удары по России западным оружием.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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