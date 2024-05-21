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В Сбере стали доступнее программы Дальневосточной и Арктической ипотеки

Снижен стаж работы для получения Дальневосточной и Арктической ипотеки

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Антон Денисов/РИА Новости

Программы Дальневосточной и Арктической ипотеки Сбера стали более доступны, сообщает пресс-служба банка. Теперь молодые врачи и учителя, работающие в Дальневосточном федеральном округе и на суше Арктической зоны, также смогут купить квартиру по льготной ипотеке Сбера на Домклик.

При этом отменяется условие пятилетнего стажа в муниципальном или государственном медицинском или образовательном учреждении для получения ипотеки с господдержкой. Отмечается, что молодым врачам и учителям теперь достаточно трехмесячного стажа работы по требованиям банка.

«Главное — подтверждать занятость в бюджетной организации каждые полгода на протяжении 5 лет с даты заключения кредитного договора», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что Дальневосточная и Арктическая ипотека позволяют получить жилищный кредит по ставке от 2% (с учетом страхования жизни и здоровья). При этом минимальный первоначальный взнос составляет 20,1% стоимости жилья, а максимальный срок кредита — 20 лет. Кроме того, сумма кредита зависит от площади приобретаемой недвижимости. Так, если она менее 60 кв. м, то максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей. В случае, если площадь жилья более 60 кв. м — 9 млн рублей, в том числе на территории моногорода.

Заявки на Дальневосточную и Арктическую ипотеку по новым правилам можно подать на Домклик. Их рассмотрение начнется 1 июня, когда изменения официально вступят в силу.

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