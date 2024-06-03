Лера Кудрявцева и Наташа Королева поругались на телешоу из-за спора об искренности

Певица Наташа Королева поспорила с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу «ВИА Суперстар».

В рамках шоу группа «Божья коровка» исполнила песню «Солдат любви». Королева поддержала исполнителей и выразила мнение, что несмотря на небольшие шероховатости выступление получилось хорошим и органичным. Кудрявцева возразила коллеге по креслу жюри, отметив, что ей приходится высказывать непопулярное мнение, теряя любовь публики.

«А я сегодня сделала вывод, что у нас с Наташей абсолютно разные вкусы. Мне вообще не понравилось. И я понимаю, что Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать!» — подчеркнула Кудрявцева.

В ответ на это Королева заявила, что искренне выразила свое мнение насчет выступления конкурсантов. После этого певица бросила в коллегу поролоновую насадку для микрофона. Королева в итоге поставила исполнителям максимальный балл, а телеведущая дала им 0 баллов.

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