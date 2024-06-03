Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали новый противозачаточный гель для мужчин

ENDO 2024: новый гормональный гель эффективно подавляет спермогенез

close
100%
Depositphotos

Ученые создали противозачаточный гель на основе гормонов ацетата сегестерона и тестостерона для эффективного подавления спермогенеза у мужчин. Результаты исследования представлены на ENDO 2024, новой платформе ежегодного собрания специалистов в области эндокринологии.

В исследовании приняли участие 222 мужчины, которые в течение трех недель ежедневно применяли противозачаточный гель, содержащий восемь миллиграммов сегестерона ацетата и 74 миллиграмма тестостерона. Средство наносили один раз в день на кожу в области лопаток. Отмечается, что ацетат сегестерона — это биологически активное вещество и препарат, который используется для контроля рождаемости и лечения эндометриоза в США, Бразилии и других странах Южной Америки.

Для оценки эффективности средства до начала и по окончании эксперимента ученые измерили количество сперматозоидов в семенной жидкости у каждого участника. Результаты показали, что к концу исследования у большинства участников (86%) число сперматозоидов на миллилитр спермы снизилось до одного миллиона (или менее). Такая численность считается недостаточной для зачатия и наступления беременности после полового акта.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования для оценки эффективности и безопасности разработки. Также исследователи намерены выяснить, сколько длится контрацептивный эффект после отмены препарата.

Ранее прием противозачаточных таблеток связали с выпадением волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами