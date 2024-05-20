Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гильдии риэлторов оценили, взлетят ли цены на жилье в России еще на 15%

Риелтор Апрелев: цены на жилье в России не взлетят еще на 15%

close
100%
Depositphotos

Стоимость жилья в России не вырастет еще на 15% до конца июня 2024 года, когда должна быть отменена программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, несмотря на прогнозы экспертов и участников рынка недвижимости (застройщиков, риэлторов и других). Об этом kp.ru рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По его словам, на рынке на данный момент не наблюдается ажиотажного спроса на недвижимость.

«Все не так страшно, как нам пытаются преподнести. У нас с конца ноября спрос на рынке жилья – вторичного и первичного – снижается. И он снижается уже в течение двух кварталов – с декабря. Дело в том, что ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно взять только под очень высокую, по сути, заградительную ставку (от 17% и выше — Прим. ред.). <..> А первичный и вторичный рынок очень сильно связаны между собой. Продажи на вторичном рынке подогревают, в том числе, продажи на первичном рынке», — отметил эксперт.

Помимо этого, на снижение спроса также повлияло ужесточение требования Центробанка к кредитной политике банков, а также запрет на выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, добавил Апрелев. По его мнению, драйвером спроса на квартиры пока является только то, что застройщики активно раскачивают ситуацию в СМИ и напоминают о том, что с 1 июля действие программы льготной ипотеки не будет продлено.

Накануне аналитики предупреждали, что, несмотря на возможное повышение цен на 15% к 1 июля 2024 года, по итогам года серьезной динамики на рынке недвижимости не будет.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала аренда жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами