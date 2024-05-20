В Гильдии риэлторов оценили, взлетят ли цены на жилье в России еще на 15%

Стоимость жилья в России не вырастет еще на 15% до конца июня 2024 года, когда должна быть отменена программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, несмотря на прогнозы экспертов и участников рынка недвижимости (застройщиков, риэлторов и других). Об этом kp.ru рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По его словам, на рынке на данный момент не наблюдается ажиотажного спроса на недвижимость.

«Все не так страшно, как нам пытаются преподнести. У нас с конца ноября спрос на рынке жилья – вторичного и первичного – снижается. И он снижается уже в течение двух кварталов – с декабря. Дело в том, что ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно взять только под очень высокую, по сути, заградительную ставку (от 17% и выше — Прим. ред.). <..> А первичный и вторичный рынок очень сильно связаны между собой. Продажи на вторичном рынке подогревают, в том числе, продажи на первичном рынке», — отметил эксперт.

Помимо этого, на снижение спроса также повлияло ужесточение требования Центробанка к кредитной политике банков, а также запрет на выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, добавил Апрелев. По его мнению, драйвером спроса на квартиры пока является только то, что застройщики активно раскачивают ситуацию в СМИ и напоминают о том, что с 1 июля действие программы льготной ипотеки не будет продлено.

Накануне аналитики предупреждали, что, несмотря на возможное повышение цен на 15% к 1 июля 2024 года, по итогам года серьезной динамики на рынке недвижимости не будет.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала аренда жилья.