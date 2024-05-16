В России стали производить больше молочной продукции

По итогам первого квартала в России произвели 2,9 млрд литров молочной продукции, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Основным драйвером роста показателя стали мягкий, плавленый и творожный сыры. Их выпуск за три месяца взлетел на рекордные 20% и достиг 79 млн кг. Также значительно увеличилось производство творога — на 15%, до 156 млн кг. Объемы выпуска молока за квартал выросли на 3,8%, до 1,4 млрд литров.

Между тем производство кефира в стране замедлилось. Так, в январе — марте было выпущено 240 млн литров этого продукта, что на 1,3% уступает прошлогоднему результату.

До этого в России зафиксировали рост производства мороженого. С начала года выпуск подскочил на 12%.

Ранее была названа причина роста цен на бизнес-ланчи в РФ.