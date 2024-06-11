Трусова хочет восстановить четверной лутц

Серебряный призер Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала во влоге из тура ледового шоу команды Этери Тутберидзе о желании восстановить четверной лутц.

«На последнем шоу я даже решила спустя год зайти на публике на четверной лутц. Надеюсь, быстрее его восстановлю и буду вас радовать», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

С 2016 по 2020 год Трусова тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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