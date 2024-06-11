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Госдума поддержала упрощение внесудебного банкротства россиян

Госдума приняла в первом чтении проект упрощения внесудебного банкротства

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Shutterstock/Tero Vesalainen

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об упрощении внесудебного банкротства россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предложенному группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым, упрощение будет связано с более прямым взаимодействием ответственных органов.

«Гражданин сможет воспользоваться действующей единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для того, чтобы получить справки о своем имущественном и финансовом положении. Личное присутствие при этом не потребуется», — пояснил Гаврилов.

Депутат считает, что таким образом станет проще проходить процедуру банкротства, так как новый механизм поможет исключить ошибочные отказы гражданам.

До этого суд не признал банкротом компанию бизнесмена Алексея Блиновского.

Ранее адвокат рассказал, как иск о банкротстве может помочь Блиновской.

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