Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На северо-западе Москвы эвакуируют торговый центр

В Москве эвакуируют ТРЦ «Калейдоскоп» у метро «Сходненская»

В Москве проводится эвакуация ТРЦ «Калейдоскоп», который находится у метро «Сходненская». Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Причина неизвестна. Канал опубликовал видео, на котором люди спускаются с верхних этажей торгового центра вниз.

4 июня в московском районе Бибирево неизвестный открыл стрельбу у ТЦ Маркос Молл. Очевидцы сообщали, что мужчина начал стрелять из окна по автобусу. Два человека пострадали, также разбиты стекла автобусной остановки.

23 мая на юге Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus.

До этого в Москве-Сити эвакуировали башню «Федерация» из-за сработавшей пожарной тревоги. Работников и посетителей попросили спуститься вниз в рамках учебной тревоги.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами