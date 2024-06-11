На северо-западе Москвы эвакуируют торговый центр

В Москве проводится эвакуация ТРЦ «Калейдоскоп», который находится у метро «Сходненская». Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Причина неизвестна. Канал опубликовал видео, на котором люди спускаются с верхних этажей торгового центра вниз.

4 июня в московском районе Бибирево неизвестный открыл стрельбу у ТЦ Маркос Молл. Очевидцы сообщали, что мужчина начал стрелять из окна по автобусу. Два человека пострадали, также разбиты стекла автобусной остановки.

23 мая на юге Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus.

До этого в Москве-Сити эвакуировали башню «Федерация» из-за сработавшей пожарной тревоги. Работников и посетителей попросили спуститься вниз в рамках учебной тревоги.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк».