В Госдепе США заявили, что украинский нацбат «Азов» изменился

В Госдепе США заявили, что украинский нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) «уже не тот, что прежде». Об этом сообщает RT.

«Распространители российской дезинформации ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения <...> В 2015 году данное формирование было распущено, и бригада специального назначения «Азов» существенно отличается от него по составу», — говорится в сообщении.

До этого США сняли запрет на поставки вооружений «Азову».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что США снятием запрета на помощь украинскому националистическому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) приравняли себя к нацистам.

Он назвал решение США «позорной записью во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм».

Ранее российский дипломат оценил решение Вашингтона поставлять оружие «Азову».