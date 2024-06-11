ВСУ снизили интенсивность контрбатарейной борьбы на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уменьшили интенсивность контрбатарейной борьбы на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил командир батареи ракетной системы залпового огня «Град» 1-й танковой армии с позывным Терек, передает ТАСС.

«На данном направлении контрбатарейка не часто прилетает, снарядов не хватает», — поделился военнослужащий.

Накануне в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали напряженной для украинских войск ситуацию на Купянском и Кураховском направлениях.

На прошлой неделе стало известно, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск, подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ВСУ начали использовать стаи дронов против российской артиллерии.