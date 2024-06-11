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Белоусов наградил отличившихся участников СВО

Белоусов вручил награды Героям России, отличившимся в зоне спецоперации

Министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Церемония вручения медалей и именного оружия состоялась в Национальном центре управления обороной России. Как подчеркнули в Минобороны РФ, наградили бойцов, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. В заключение Белоусов
пожелал солдатам и офицерам успехов в службе.

В начале июня журналист, эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны в России не повлияет на сроки проведения специальной военной операции.

В мае президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу. Президент уточнил, что Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой.

Ранее была названа неожиданная деталь биографии нового министра обороны РФ.

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Операция на Украине
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