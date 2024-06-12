Стало известно об еще одном долге мужа Блиновской

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочернему предприятию «Газпрома», которое поставляет природный газ жителям Республики Адыгея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда республики от 23 октября 2023 года.

Согласно решению суда, бизнесмен задолжал 59 820,58 рубля ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» в Адыгее. Блиновский также обязан покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 1196 рублей.

Непогашенная задолженность россиянина на сумму 61 016,83 рубля также представлена на сайте Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство имущественного характера было заведено 24 января текущего года.

Блиновский зарегистрирован в Ярославской области. Однако в ауле Пшикуйхабль в Адыгее у семьи Блиновских в 2020 году было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Сады Адыгеи». Генеральным директором фирмы до 26 февраля 2024 года являлась сестра бизнесмена Наталья Блиновская.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.