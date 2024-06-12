Российская группировка «Север» продолжает продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

По его словам, военнослужащим и технике 42-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого и Тихого нанесено поражение.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Украинские войска потеряли более 265 солдат, а также полевой склад боеприпасов.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. Подразделениям ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.

Также командир батареи ракетной системы залпового огня «Град» 1-й танковой армии с позывным Терек рассказал ТАСС, что ВСУ уменьшили интенсивность контрбатарейной борьбы на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки боеприпасов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.