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Российская группировка сообщила о продвижении в глубину обороны ВСУ

Группировка «Север» ВС России продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская группировка «Север» продолжает продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

По его словам, военнослужащим и технике 42-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого и Тихого нанесено поражение.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Украинские войска потеряли более 265 солдат, а также полевой склад боеприпасов.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. Подразделениям ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.

Также командир батареи ракетной системы залпового огня «Град» 1-й танковой армии с позывным Терек рассказал ТАСС, что ВСУ уменьшили интенсивность контрбатарейной борьбы на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки боеприпасов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Операция на Украине
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